'Perdi uma amiga': morte de sucuri de 6 metros em Bonito causa comoção

Uma sucuri de mais de 6 metros foi encontrada morta no fim de semana nos arredores do Rio Formoso, em Bonito (MS). A causa da morte é investigada pela Polícia Militar Ambiental —e o caso gerou comoção entre pessoas que conhecem o animal há muitos anos e suspeitam de crime ambiental.

O que aconteceu

O fotógrafo e documentarista Cristian Dimitrius lamentou a morte da cobra, que foi batizada de Anajulia.