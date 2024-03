Sucuri gigante é encontrada morta em MS; polícia ambiental abre investigação

Uma sucuri, popularmente conhecida como anaconda, de quase sete metros de comprimento foi encontrada morta no Rio Formoso em Bonito, interior de Mato Grosso do Sul. AnaJulia, como era identificada por pesquisadores que atuam na região, teria sido morta a tiros e foi encontrada no último domingo, 24, por guias que fazem passeios com turistas no local. A Polícia Ambiental investiga as circunstância do crime.

Cristian Dimitrius, documentarista que acompanha serpentes da região há 10 anos, explica que a identificação da cobra foi feita a partir de marcas em determinadas partes do corpo que podem ser interpretadas como uma espécie de impressão digital. "Os guias retiraram da água, mandaram fotos e identificamos as marcas. Isso é muito triste", disse.

Dimitrius destacou a necessidade de investigações sobre o caso e a conscientização da população sobre animais dessa espécie. "Pra mim, é como se fosse um morador ilustre. Ela está morta agora e é preciso saber o que aconteceu. Esses animais não são perigosos, não oferecem risco e são extremamente importantes para a economia, a ciência e o ecossistema do local", afirma.