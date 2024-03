IBGE: Número de nascimentos no Brasil cai em 2022 e é o menor em 47 anos

Mais nascimentos em março

Em 2022, segundo os dados, houve uma média mensal de 211.858 registros.

Março foi o mês com maior número de registros de crianças no Brasil em 2022. De acordo com os dados do IBGE, foram 233.177 nascimentos no período, seguido de maio, com 230.798. Em 2020 e 2021, março também foi o mês de nascimento mais popular entre os bebês, mantendo uma sequência, 243.276 e 238.997 nascidos.

Na outra ponta, o mês de outubro foi o que teve menos registros, com 189.003 nascimentos. Uma diferença de pouco mais de 44 mil se comparado ao mês de março.