Grávida colocada dentro de geladeira: 'Loucura, mas me salvou da enchente'

Uma hora depois, às 3h da manhã, já estávamos no teto e a única coisa que boiava era a minha geladeira e as roupas, eu não via mais nada. Meu marido teve a ideia de me colocar dentro da geladeira para tentar nos salvar. Eu achei uma loucura, falei que não ia funcionar, mas não tínhamos escolhas. Subimos a geladeira para o telhado, eu entrei nela e fui boiando até onde deu. Comecei a rezar e a chorar muito, achava que ia morrer ali dentro afogada. Já não tinha esperança de vida, mas essa estratégia foi o que me salvou da morte .

A cidade se transformou em um rio, Elivanda boiou por aproximadamente 15 minutos, até que o eletrodoméstico bateu em uma árvore e tombou. "Começou a entrar água com tanta rapidez que tive que nadar do jeito que estava. Vi o meu marido de longe, mas tive que nadar contra as ondas para conseguir chegar a uma varanda para me salvar. Até que consegui e o meu marido veio atrás e assim sobrevivemos. Eu tinha certeza que iríamos morrer nessa tragédia", contou a dona de casa ao UOL.

Pedreiro salvou cadeirante

Antes de Elivanda entrar na geladeira, Rulian, que é pedreiro, nadou até a casa de um vizinho para tentar salvá-lo. O homem é cadeirante e estava desacordado e com muita água na boca.

Tive que sair nadando atrás do meu vizinho e ela já estava botando muita água pra fora da boca e nariz. Fui arrastando ele até uma área do terceiro andar. Eu e outro vizinho tiramos ele pelo telhado. Conseguimos salvar a tempo até que ele ficasse seguro. Não pensei muito, só queria ajudá-lo. Rulian Dias Amaral.

Não sobrou nada da casa de Elivanda e Rulian. O casal espera a pequena Maria Cecília. A jovem está no oitavo mês de gestação e, segundo os médicos, a criança pode nascer a qualquer momento.