Polícia divulga imagem de terceiro suspeito na morte de blogueira no MA

Polícia Civil do Maranhão pediu informações da população para ajudar a identificar o motoqueiro. Quem souber da identidade ou do paradeiro do suspeito deve contatar as autoridades pelo disque denúncia 181 ou pelo celular (98) 99224-8660.

Entenda o caso

Adriana Rosa de Oliveira foi morta com três tiros dentro de casa na tarde do último sábado em Santa Luzia, interior do Maranhão. O sogro e o marido dela foram presos no domingo suspeitos do crime.

Valdiley Paixão Campos e o pai dele, conhecido como Antônio do Zico, foram levados à Delegacia Regional de Santa Inês. O marido se limitou a dizer que não foi ele quem matou Adriana. Antônio não quis falar.

Reação de Valdiley chamou a atenção, disse o delegado Alison Guimarães. "Quando o crime aconteceu, o marido não prestou socorro, não ligou para o hospital, só se preocupou em acionar a polícia", afirmou.