Homem tenta entrar na Câmara com uma arma e é conduzido para delegacia

Um homem tentou entrar na Câmara dos Deputados com uma arma na tarde desta quarta-feira, 19. Ele disse que iria visitar a liderança de um partido, sem especificar qual. A informação foi confirmada com dois policiais legislativos cientes do caso

Ao passar pelo detector de metais, policiais identificaram uma pistola com ele. Segundo o homem, ele iria enviar a arma a outra pessoa.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Legislativa (Depol) para prestar depoimento.