Quando é a Páscoa e a Sexta-Feira Santa em 2024? Veja datas

Em 2024, o equinócio de outono no Brasil foi no dia 20 de março. A primeira lua cheia após esse evento aconteceu em 25 de março, segunda-feira. Assim, a Páscoa será comemorada no domingo seguinte, em 31 de março.

O equinócio, um fenômeno astronômico, demarca a transição entre estações, quando o dia e a noite possuem igual duração devido à incidência solar na Linha do Equador.

Mas a Páscoa é um feriado?

O Domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional.

Entretanto, a Sexta-Feira Santa, que marca a Paixão de Cristo, é um feriado nacional.

O próximo feriado nacional em 2024 será o Dia de Tiradentes, em 21 de abril. Consulte a lista completa dos feriados nacionais do ano aqui.