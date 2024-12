Josias: Em 24h, Dino e Moraes ferveram cabeças de Lira, centrão e Bolsonaro

Num período de 24 horas, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, ambos do STF (Supremo Tribunal Federal), esquentaram as cabeças de vários políticos em Brasília, entre eles, integrantes do centrão e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (24).

Com dois despachos, o Dino e o Alexandre Moraes esquentaram, no intervalo de 24 horas, as cabeças do Arthur Lira, do centrão, do Bolsonaro e dos cúmplices dele no alto comando do golpe. Josias de Souza, colunista do UOL

Na segunda (23), além de suspender o pagamento de R$ 4 bilhões em emendas do Congresso Nacional, o ministro também pediu que a PF (Polícia Federal) abra um inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra de Arthur Lira (Progressistas), presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL e outras entidades.