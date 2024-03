'Senti que ia despencar', diz homem que teve corda cortada em prédio no PR

"A minha primeira reação foi achar que eu ia despencar. Como fui treinado, imediatamente mudei para a corda de segurança de sustentação e fiz a minha descida. No chão, fui informado pelo meu supervisor que o morador da cobertura estava ameaçando ele no telhado e logo após ele cortou a minha corda. Pensei na minha família, esposa, mãe e avô, fui criado pela minha avó, fiquei desesperado".

Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, ao UOL

UOL teve acesso a imagens da corda cortada no apartamento

Corda foi puxada para dentro da cobertura Imagem: Imagens cedidas ao UOL

Imagens que estão no inquérito policial mostram a corda cortada dentro do apartamento de Raul Ferreira Pelegrín, 41. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O morador da cobertura ainda vai responder pelas qualificadoras de uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O MPPR esclareceu que o motivo do crime ainda é desconhecido. O denunciado foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Ele está na Cadeia Pública de Curitiba.

A funcionária do morador também foi presa. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que ela teria dito que Raul não estaria dentro de casa.

Os advogados de Mayk Gustavo Ribeiro da Silva aguarda a perícia para novas representações. Herliane Anita Marmitt, Herivelto Carmona e Niva Castro informaram que o morador passou por exames toxicológicos. A faca usada no crime foi apreendida pela Justiça.