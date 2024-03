Vídeo: Bebê de 1 ano foge e é achado na rua ao lado de cachorro caramelo

Uma criança de 1 ano e 8 meses acompanhada de um cachorro caramelo foi encontrada andando em uma rua de Belém durante a madrugada de ontem.

O que aconteceu

O menino estava sem roupa andando ao lado do cachorro. Ele foi encontrado pela Guarda Municipal de Belém na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, enquanto iam atender outra ocorrência.

O animal parecia proteger o bebê e pulou em um dos guardas que pegou a criança no colo. ''O cachorro está irredutível e não consegue largar a criança'', disse um dos agentes em vídeo. A equipe divulgou o resgate nas redes sociais.