Homem é preso em aeroporto do RJ por transportar maconha dentro de peixes

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (30) por transportar maconha dentro de peixes. Ele foi detido pela Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Suspeito de 22 anos foi preso após desembarcar de um voo vindo de Manaus. Prisão foi efetuada após fiscalização de rotina. A informação é da Polícia Federal.

Agentes identificaram a droga acondicionada de forma oculta dentro de peixes em uma caixa de isopor. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado e permanecerá à disposição da Justiça.