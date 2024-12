PM que jogou jovem de ponte em SP é indiciado por tentativa de homicídio

A Corregedoria da Polícia Militar indiciou o soldado Luan Felipe Alves Pereira, que jogou um jovem de uma ponte na zona sul de São Paulo no início do mês, por tentativa de homicídio. O policial militar está preso no Presídio Militar Romão Gomes desde 5 de dezembro.

O que aconteceu

Além de Luan, outros seis agentes foram indiciados. Conforme a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), os seis tiveram suas ações na ocorrência individualizadas e foram indiciados por lesão corporal, peculato culposo e prevaricação. Não foi informado o número de agentes indiciados por cada um dos crimes. Os nomes deles também não foram divulgados pela pasta.

O IPM (Inquérito Policial Militar) foi finalizado e encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar. Agora, a Justiça Militar deve solicitar a manifestação do Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia contra os agentes, pede novas ou mais informações do caso à corregedoria ou arquiva a ação.