PM à paisana é morto por outro policial na zona sul de São Paulo

O policial de folga estaria apontando uma arma para um veículo. "Um dos policiais do patrulhamento interveio e atingiu o PM de folga. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", afirmou a SSP, em nota.

Não se sabe a circunstância da abordagem realizada pelo PM de folga. Acredita-se que o PM baleado tenha sido confundido com um criminoso. Após ser baleada, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Vieira servia no COE (Comando e Operações Especiais) de São Paulo. O policial tinha 31 anos e era integrante do 4º BPChq (Batalhão de Polícia de Choque), segundo a SSP. Ele ingressou na PM em 2014.

Vieira deixa esposa e filho. Nas redes sociais, colegas e amigos do policial prestaram homenagens e descreveram o policial como "profissional exímio que amava e defendia a farda".

De acordo com nota do 4º Batalhão de Choque, o velório do policial vai acontecer amanhã (31).