Justiça do Rio pede a extradição de ex-marido de Brent Sikkema dos EUA

A Justiça do Rio de Janeiro pediu a extradição dos Estados Unidos de Daniel García Carrera, ex-marido do galerista americano Brent Sikkema e suspeito de ter encomendado o assassinato do ex-companheiro.

O que aconteceu

O Tribunal de Justiça do Rio encaminhou o pedido de extradição ao Ministério de Justiça no último dia 1º. O pedido foi assinado pela juíza Tula Correa de Melo.

Daniel foi preso nos EUA no fim de março após tentar falsificar seu passaporte. O suspeito alegou que teria perdido o documento durante uma viagem à Europa. No entanto, os investigadores descobriram que o passaporte estava em posse dele.