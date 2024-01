Sócio de famosa galeria de NY é encontrado morto em sobrado no Rio

O sócio de uma famosa galeria de arte de Nova York foi encontrado morto em um sobrado na zona sul do Rio.

O que aconteceu

O norte-americano Brent G. Sikkema foi morto dentro do imóvel. O corpo tinha perfurações de arma branca, informou o Corpo de Bombeiros.

O sobrado fica na rua Abreu Fialho, na altura do número 15, no Jardim Botânico. A vítima foi encontrada às 23h05 de ontem. O bairro é considerado um dos de maiores poder aquisitivo do Rio.