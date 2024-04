Editora da USP recusa livro de memórias do alojamento de alunos na ditadura

A publicação deste livro é também uma espécie de reparação, já que o Crusp foi invadido pelo Exército no dia 17 de dezembro de 1968. Jovens foram privados de moradia. Foi uma das grandes injustiças do período da ditadura

Jason Tércio, autor do livro

O autor foi capaz de relacionar as experiências vividas pelos estudantes à conjuntura política e social do Brasil nos primeiros anos da década de 1960, utilizando uma linguagem leve e direta, o que permite uma leitura agradável e rápida. A obra traz fatos interessantes sobre os primeiros anos de convivência estudantil no Crusp, ressaltando a postura da USP em relação ao espaço e seus habitantes e as reações da ditadura aos estudantes e aos grupos políticos representados naquele espaço.

Trecho do parecer que cita aspectos positivos do livro

Tanque do Exército invade o Crusp em dezembro de 1968 Imagem: 17.dez.1968/Folhapress

Uma história não contada

Os ex-alunos justificam que a publicação do livro deve acontecer pela Edusp pois se trata de um registro histórico da prórpia USP. "É um ato político e também de esclarecimento para sociedade, é uma forma de dar visibilidade para esse assunto", disse um dos ex-moradores do Crusp, na condição de anonimato.

Histórias sobre o alojamento estudantil já foram publicadas, mas nunca pelo ângulo da ditadura militar, afirmam alunos e o autor. "A obra começa pelo início do Crusp, porque a moradia estudantil já fazia parte do projeto arquitetônico da USP", conta Tércio.