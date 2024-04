Vítimas dizem que oferta de acordo para recuperar Mariana é 'enganosa'

A oferta é enganosa de várias maneiras. Em primeiro lugar, não resolve os processos movidos por quase 700 mil vítimas em Londres. Em segundo lugar, a oferta visa sanar as obrigações das empresas com as autoridades brasileiras, e não a reparação e compensação que as vítimas merecem. Em terceiro lugar, embora o número anunciado seja de R$ 127 bilhões, apenas metade desse montante é dinheiro realmente novo a ser aplicado.

Tom Goodhead, CEO do escritório

O representante do Mab (Movimento dos Atingidos por Barragens), Joceli Andreoli, destaca que as vítimas não foram devidamente incluídas nas discussões. "As empresas criminosas estão brincando com a inteligência do povo brasileiro. Essa está longe de ser uma proposta razoável de reparação e jamais será aceita pelos atingidos. Esperamos que as instituições e governos também não aprovem".

Os prefeitos dos municípios que fazem parte da ação também criticaram os valores. O prefeito de Baixo Guandu (ES), Lastênio Cardoso (Podemos), classificou a oferta como "desrespeitosa".

É inaceitável que as mineradoras ainda se neguem a pagar indenizações justas. Os municípios sequer possuem o direito de conhecer os termos do que está sendo discutido. Baixo Guandu busca reparação integral por todos os danos sofridos desde a ruptura e seguimos confiantes de que a ação na Justiça da Inglaterra vai fazer justiça aos milhares de afetados por esse desastre.

Lastênio Cardoso, prefeito de Baixo Guandu

Rompimento de barragem deixou 19 mortos e centenas de desabrigados. Os rejeitos de minério de ferro também atingiram o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo.