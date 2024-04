Vídeo mostra resgate de PM baleado durante dispersão de baile funk em SP

Vídeo mostra desespero de PM após ser atingido. "Eu tenho família. Pelo amor de Deus", disse o agente durante o socorro, enquanto também reclamava de dores. O PM foi levado para um hospital em uma viatura. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Suspeito do disparo foi encontrado após diligências no local. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o PM, sendo levado à delegacia e permanecendo à disposição da Justiça. Uma pistola calibre .38 foi apreendida com ele. Os armamentos dos envolvidos na ocorrência passaram por perícia.

O caso foi registrado no 49° DP (São Mateus). Na ocorrência, constam tentativa de homicídio, excludentes de ilicitude (presença de elementos ou situações que afastam a ilegalidade de uma ação), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e localização/apreensão de objeto.

Como o nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.