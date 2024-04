Paraisópolis: Ação da Rota deixa um morto; PM usou bomba contra multidão

Homem foi socorrido pelo Samu ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. O outro conseguiu fugir.

De acordo com a SSP, as armas envolvidas na ação foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. As duas motos foram apresentadas no 89º DP. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado com apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A ação da Rota gerou protesto e tumulto na comunidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram várias viaturas da PM no local cercadas por vários moradores, que foram dispersados com bombas de gás. Questionada sobre isso, a pasta não se manifestou.