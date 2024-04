Com ajuda de cão farejador, PF encontra fuzil em carro usado por fugitivos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os fugitivos "estavam num comboio do crime". A dupla integra Comando Vermelho do Acre e estava viajando em carros separados escoltados por outro veículo. Mais quatro pessoas foram presas com eles.

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) foram recapturados pela PRF Imagem: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Rogério e Deibson fugiram do presídio de Mossoró no dia 14 de fevereiro e foram recapturados depois de 50 dias. A operação de buscas mobilizou 500 agentes de segurança organizados pelo Ministério da Justiça numa força-tarefa.