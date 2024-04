Fugitivos de Mossoró são presos após 50 dias a 1.600 km de presídio

A PF apreendeu um fuzil com os fugitivos, e afirma que eles planejavam deixar o Pará quando foram capturados. Os agentes não sabem, porém, qual seria o novo destino de fuga deles.

O grupo foi recapturado em uma ação conjunta entre a PF e a PRF na BR-222. A ação ocorreu nas imediações de uma ponte rodoferroviária após trabalho de inteligência da PF com apoio da PRF para fazer o bloqueio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai detalhar a ação nesta tarde.

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) foram recapturados pela PRF Imagem: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Quem são os fugitivos

Fugitivos são "matadores do CV", diz a polícia. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime". O UOL não localizou os advogados deles.

Os dois detentos estiveram em rebelião em presídio do Acre em 2023. Deibson e Rogério foram então transferidos para a unidade federal de Mossoró em julho do ano passado.