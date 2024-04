Estudante de biologia da UFRRJ é morto a tiros; aulas estão suspensas

Aulas foram suspensas. Em nota, a UFRRJ anunciou que as aulas e atividades administrativas da faculdade foram suspensas na data de hoje, e prestou condolências ao falecimento de Bernardo.

É com imenso pesar que comunicamos o trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraiso, aluno de Ciências Biológicas, na tarde desta segunda-feira, dia 08/04, vítima dos episódios de violência que ocorreram no km 49, do município de Seropédica, nesta data. A Administração Central se solidariza com toda a família e amigos neste momento de dor.

UFRRJ