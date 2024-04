Operação contra garimpo em terra Yanomami explode helicóptero e prende um

Ações ocorreram em três regiões. Desde que foi inciada, a operação já mirou garimpeiros ilegais em três regiões de Terra Indígena Yanomami (Homoxi, Xitei Pupunha e Rangel).

Foco no combate ao garimpo e promoção de saúde dos yanomami. "Esse tipo de ação continuará ocorrendo em cooperação com a Casa de Governo (em Roraima), para a desintrusão do garimpo ilegal no território indígena Yanomami e apoio à emergência de saúde pública de interesse nacional, enquanto for necessário", afirmou o Chefe do Estado-Maior da operação Catrimani II, Contra-Almirante Luis Manuel de Campos Mello.