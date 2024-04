Estado decidir destino da criança é comunismo, diz ministro do STJ

O ministro João Otávio de Noronha, da Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), afirmou que o Estado escolher para onde a criança a ser adotada deve ir é "comunismo".

O que aconteceu

Ministro Noronha defende que Estado não interfira em fila de adoção. O magistrado afirmou que a intervenção do Estado nesta questão "é comunismo" e "não é democracia", e considerou a prática "insustentável". "É uma das principais políticas que atentam contra a democracia e o estado de liberdade", disse.

Venda de crianças é risco maior sem intervenção do Estado. Durante a fala, o ministro Marco Buzzi mencionou que, além do modelo atual de fila de adoção ter sido aprovado no Congresso Nacional, a lei de adoção é uma das principais políticas do Judiciário, responsável também por combater o tráfico de crianças.