Justiça condena Marcola, mulher e sogros por lavagem de dinheiro

A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, apontado como chefe máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), a 6 anos e quatro meses por lavagem de dinheiro.

A mulher dele, Cynthia Gilioli Herbas Camacho, foi condenada a 4 anos; a sogra, o sogro e outros dois réus a três anos, todos em regime aberto. Eles haviam sido absolvidos em abril deste ano pela 1ª Vara de Crimes Tributários. O Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu e a decisão foi revertida.

Marcola e a mulher foram acusados de dissimular a origem de R$ 479.756,37, movimentados em 243 depósitos em espécie, no período de janeiro de 2016 a agosto de 2017, na conta corrente de um salão de beleza, cujo faturamento mensal era de R$ 16 mil.