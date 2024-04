Pai e filhos são presos suspeitos de aplicar golpe de R$ 8 mi em GO e no DF

Um pai e seus dois filhos foram presos suspeitos de aplicar golpes que movimentaram cerca de R$ 8 milhões em Goiás e no Distrito Federal. As prisões foram feitas nesta terça-feira (9) pela Polícia Civil do Distrito Federal.

O que aconteceu

Foram presos o pai, de 50 anos, o filho, de 28, a filha, de 26, e um outro suspeito, de 24 anos — eles não tiveram as identidades divulgadas. Os quatro agiam em contexto de organização criminosa e obtiveram vantagem econômica ilícita em desfavor de pelo menos 14 vítimas que caíram nos golpes, segundo informações da PCDF.

Grupo agia por meio de quatro modalidades fraudulentas, de acordo com a investigação: falsos investimentos (com promessas de rendimentos de 7% ao mês); financiamentos de veículos sem o conhecimento dos donos dos carros; compra de produtos eletrônicos sem pagamento; compras simuladas em máquinas de cartão.