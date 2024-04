Alunos impedidos de ir a Londres após pouso não programado vencem torneio

O pouso não planejado preocupou a equipe, que precisava estar no dia seguinte em Londres. A mãe de um dos alunos temia que eles fossem prejudicados, e contou que os alunos treinavam há seis meses para a competição.Uma das atividades da competição foi feita de forma remota devido ao atraso no voo. ''A viagem do grupo à Inglaterra teve seus percalços'', no entanto, a escola conta que isso não comprometeu o desempenho dos jovens.

Os 30 alunos vencedores são do Colégio BIS. Para o desafio, eles precisaram criar uma startup de um produto ou serviço para ajudá-los financeiramente em suas vidas universitárias. Além disso, desenvolveram atividades sobre o tema de Inteligência Artificial.