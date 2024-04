Turista francês é esfaqueado dentro de ônibus na Bahia

Um turista francês foi esfaqueado durante uma viagem de ônibus na Bahia.

O que aconteceu

Homem seguia de Salvador para o município de Seabra, na Chapada da Diamantina. Ele foi esfaqueado na manhã de ontem (10) quando estava dormindo no primeiro andar do veículo.

Policial que estava dentro do veículo ajudou a conter o responsável pelo ataque. Membro da PRF, o policial ouviu os gritos do turista no primeiro andar do ônibus e conseguiu imobilizar o suspeito. A informação está no relatório de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal.