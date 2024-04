Cajamar exonera cúpula da segurança pública após sumiço de 26 armas da GCM

Alta cúpula destituída. Além do chefe da pasta e do comandante da GCM, o secretário adjunto de Segurança Pública, Jurandi do Carmo Silva e o inspetor da Guarda, Ederson Inácio, perderam seus cargos. O gestor do Programa da Secretaria de Segurança e Defesa social, Marcelo Lima, também foi demitido.

Agentes afastados. Ontem (11) já havia afastado administrativamente quatro agentes que tinham acesso ao arsenal. Além da Polícia Civil, a Corregedoria da Guarda Municipal também instaurou procedimento para apurar o ocorrido.

A Prefeitura Municipal de Cajamar chamou de "lamentável" e "inaceitável" o sumiço das armas. "O desaparecimento dessas armas é um assunto sério e inaceitável, que demanda uma ação rápida e eficaz para garantir a segurança e a confiança da população. A Prefeitura está empenhado em conduzir uma investigação completa e transparente para esclarecer os fatos e responsabilidades", disse a prefeitura em nota oficial.

Para a nova gestão da secretaria e GCM, três nomes foram anunciados. Antônio Braz assume como secretário de Segurança e Defesa Municipal, enquanto Reinaldo Gomes vai ocupar o cargo de secretário adjunto, que faz a supervisão da pasta. Já Aguimar Pereira da Silva vai assumir como comandante interino da Guarda Municipal.

Antônio Braz é bacharel em Direito e comandou a Guarda Municipal de Cajamar por 20 anos. Reinaldo Gomes também já atuou na GCM.

Entenda o caso

O sumiço do material bélico foi notado no dia 22 de março, mas a ocorrência só foi registrada na última terça (9). "A avaliação da natureza do extravio inicial demandou uma minuciosa conferência de todo o arsenal, incluindo munições de todos os calibres em uso e já utilizados pela instituição. Esse procedimento levou ao lapso da comunicação imediata à Polícia Civil sobre o ocorrido", disse a Prefeitura, em nota.