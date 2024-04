Estudante morre após caminhão tombar e carga cair em cima dela em MG

Outros feridos. De acordo com a Arteiris, concessionária que administra o trecho em que o acidente aconteceu, outras duas pessoas ficaram levemente feridas e receberam atendimento.

Universidade lamentou morte da jovem. "A Universidade do Vale do Sapucaí manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento da aluna do curso de Psicologia, Maria Geovana Pereira. A família FUVS em luto se solidariza com os familiares, parentes e amigos", diz nota publicada nos stories do Instagram.

Caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O tacógrafo do caminhão será examinado para verificar se o motorista estava acima da velocidade permitida para a via.