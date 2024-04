MC que relatou violência da PM em vídeo morreu após agressão, diz família

MC sentia fortes dores no peito, diz pai

O pai do MC disse ter levado o jovem ao menos cinco vezes ao hospital após o filho ter sido agredido. Porém, segundo Richard, o filho não recebeu atendimento adequado. Além disso, ele aponta que o rapaz foi liberado em todas as ocasiões mesmo sentindo fortes dores no peito. O UOL tenta contato com o hospital São Donato, de Içara. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.

Câmeras do local da abordagem não funcionam. De acordo com a defesa de Jhonatan, houve a busca por imagens de câmeras de segurança de locais próximos ao ocorrido, mas, os estabelecimentos procurados alegam que os aparelhos não funcionavam. Vídeos das câmeras corporais da PM também estão sendo solicitados.

O pai diz que o jovem já havia denunciado os PMs à Corregedoria. Segundo Richard, Jotta já havia sido agredido outras vezes e era alvo frequente dos policiais.

Nas redes sociais, a morte de Jhonatan gerou comoção. Amigos do MC afirmam que o jovem era ativo no cenário do funk catarinense e que os grupos do gênero musical estão constantemente na mira da polícia. "Era dedicado em sua carreira e tinha disposição e muitos sonhos a cumprir", publicou a gravadora do artista no Instagram.

Jhonatan tinha dois filhos e participava de eventos culturais e filantrópicos no Sul catarinense, relatam amigos.