Terceirizados da Neoenergia são suspeitos de transferir dívidas para mortos

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (18), contra dez funcionários de uma empresa que presta serviços à Neoenergia Distribuição Brasília S/A, concessionária responsável por fornecer energia para a região.

O que aconteceu

Grupo é suspeito de transferir cerca de R$ 13 milhões em dívidas para o nome de pessoas que já morreram ou que não tinham relação com os débitos. Segundo informações da PCDF, esse esquema resultou no cancelamento indevido de débitos e danos financeiros à concessionária.

Envolvidos inseriam dados falsos do sistema para transferir as dívidas. De acordo com a investigação, os funcionários, contratados por uma empresa terceirizada para prestar serviços à Neoernegia, inseriam dados falsos no sistema eletrônico de informações e transferiam as obrigações das dívidas de clientes vivos para o nome de mortos. Por esse motivo, os valores a serem cobrados eram indevidamente cancelados.