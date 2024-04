Sequestradores de atletas argentinos enviam selfie com vítimas e são presos

Vítimas eram irmãos de 13 e 15 anos. Além de sequestrados, eles tiveram tênis, roupas e celulares roubados no rapto, ocorrido na saída de um treino no último dia 29 de janeiro.

Pagamento de resgate por transferência bancária ajudou na identificação de suspeitos. A conta estava no nome da mulher presa na última quinta. Ela também era beneficiária de vários programas de ajuda social do governo e isso facilitou sua localização pelas autoridades.

Ao rastrear informações sobre a suspeita, a polícia achou perfil da moça no Facebook com fotos do carro usado no sequestro. A imagem do Peugeot 206 cinza foi mais uma das evidências reunidas pela polícia para efetuar as prisões.