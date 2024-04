Ex-líder do tráfico em Belo Horizonte é morto uma semana após deixar prisão

Ante de ser preso em 2005, ele era considerado líder do tráfico em Belo Horizonte. Carlos comandava a área de Morro das Pedras e era membro do PCC, segundo as autoridades.

Circunstâncias, motivação e autoria do crime são apuradas, informou a Polícia Civil. Em nota enviada ao UOL, o órgão informou que diligências são feitas para subsidiar a investigação.