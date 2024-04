Pai de Henry Borel anuncia nascimento da filha, 3 anos após morte do menino

Engenheiro divulgou um vídeo ao lado da companheira, a médica Larysse Ribeiro, de 28 anos, pouco antes do parto. O registro mostra a médica em um quarto da maternidade. "Nossa princesinha está chegando, obrigada. Valentina está aqui. Filha, vem com saúde que você vai ser muito amada", afirmou o engenheiro.

Médica disse que estava muito ansiosa pelo nascimento da filha. "Muito feliz e grata a Deus por nos dar essa oportunidade. Obrigada pelo apoio de todo mundo. A gente está muito feliz. É um momento único nas nossas vidas", declarou Larysse. O casal mantém discrição do relacionamento nas redes sociais.

Relembre o caso

Henry Borel, de 4 anos Imagem: Arquivo pessoal

Henry Borel, de 4 anos, foi morto no apartamento em que morava com a mãe e padrasto na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em 8 de março de 2021. Segundo a polícia, a criança sofreu 23 lesões por "ação violenta". A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente, afirma o laudo.