Movimentos negros querem 'ações concretas' de Portugal sobre reparação

As lideranças negras exigem "ações concretas" dos países envolvidos. "Só acredito vendo. Pedidos de desculpas são insuficientes. Tem que haver indenização aos países, com ações voltadas para população afrodescendente e africana", diz Simone Nascimento, coordenadora do MNU.

[Manifestações de bancos suíços na escravidão e do presidente de Portugal] configuram condições objetivas para que o Brasil cobre reparações por ser um país que carrega as consequências do que foi a escravização por quase quatro séculos.

Douglas Belchior, co-fundador da Coalizão Negra por Direitos e presidente Uneafro

No Brasil, [a escravização] dizimou não apenas africanos, mas indígenas também. Essa fala deve se tornar ação concreta, a começar pelo diálogo com os países e elaboração de ações.

Simone Nascimento, coordenadora MNU

Busca por quem estava por trás da escravização

Posicionamento de Portugal é apenas o primeiro passo em busca de retratação. "Tem que ver quem financiou", diz o professor Helio Santos. Consultor de diversidade de empresas brasileiras, ele é autor de "A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso", que discute o desenvolvimento do país na amplitude sociorracial.

Espera-se ainda que Brasil "dê o exemplo" responsabilizando as suas próprias instituições. Douglas Belchior, co-fundador da Coalizão Negra por Direitos, lembra o caso do Banco do Brasil, que pediu perdão publicamente pelo envolvimento com o comércio de negros escravizados no século 19. Nenhuma reparação foi paga pelo banco.