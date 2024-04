Policial que ficou internado por 6 dias no DF acusa colegas de tortura

Coordenador da formação seria um dos responsáveis pela agressão, acusou o soldado, que assinou o termo de desistência do curso.

A PMDF disse que apura o caso, e que o coordenador do curso pediu desligamento. Em nota enviada ao UOL, a corporação disse que o soldado saiu do Batalhão naquele dia dizendo que estava bem.

MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) também investiga suposta tortura contra soldado. Foram cumpridos, a pedido do órgão, 13 mandados de prisão temporária, apreensão de celulares dos militares supostamente envolvidos e suspensão do curso até o encerramento das investigações.

A 3ª Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal deflagraram, nesta segunda-feira, 29 de abril, operação para apurar suposta tortura contra um soldado durante o curso de Patrulhamento Tático Móvel do Batalhão de Choque (BPChoque). Segundo a vítima, ela foi forçada a desistir do curso de formação. Com a recusa da desistência, foi agredida, humilhada e torturada durante oito horas. Trecho do comunicado do MPDFT