Ex-MasterChef é preso em SC sob suspeita de estuprar menina de 12 anos

O delegado Cleber Serrano, à frente do caso, afirmou que a menina disse ter sido abordada na tarde da última terça em frente de casa, no bairro Trindade, em Florianópolis, por um homem com as mesmas características físicas de Jason.

"Esse sujeito, mediante grave ameaça de morte, exigiu que ela entrasse no carro e fosse até o campus da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que é um lugar conhecido por ser mais ermo", disse ao Estadão.

Serrano afirmou que a menina teria sido estuprada nos arredores do campus, ainda dentro do carro em que foi abordada, com a arma apontada para a cabeça. "Depois que a vítima sofreu o crime, ele a 'devolveu' bem próximo à residência dela", disse.

De acordo com o delegado, após a menina relatar o ocorrido, a família registrou o boletim de ocorrência ainda na terça. Com as informações iniciais em mãos, a Polícia Civil identificou a placa do carro, por meio de câmeras de segurança. O veículo estaria registrado em nome de Jason.

"Diante das informações que ela (a vítima) passou, de que o autor também teria uma cicatriz na barriga e que tinha uma barba longa, ficou identificado o Jason", acrescentou Serrano.

Jason não foi encontrado em casa em um primeiro momento, e foi preso na manhã desta quarta. As diligências iniciais foram realizadas pela Polícia Militar, que localizou e conduziu o suspeito à sede da Central de Plantão Policial (CPP) da capital catarinense.