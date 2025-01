Gusttavo Lima: como ficou a investigação por suspeita de irregularidades com bets

O que disse Gusttavo Lima

Em dezembro, a assessoria de Gusttavo Lima disse receber "com serenidade a decisão da Procuradoria Geral de Justiça, que deverá acarretar o arquivamento do inquérito e o encerramento definitivo do caso envolvendo o nome do artista".

Em setembro, quando foi concedido o habeas corpus para que o cantor não fosse levado à prisão, a equipe jurídica do sertanejo havia dito que "a relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)".

"Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso", continuava a nota.

Por fim, o comunicado afirmava que "Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs" e que oportunamente seriam adotadas medidas judicias para "obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem".