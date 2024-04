Escola é primeiro espaço de experiência racista, diz especialista

A primeira coisa a ser pensada é: esse caso não pode ser tratado como excepcionalidade. Ele não é uma excepcionalidade. Acontece todos os dias em escolas de elite, públicas e médias. Então, não pode ser tratado como excepcionalidade. Acontece com uma regularidade que impressiona. As escolas têm que ter um protocolo para esse tipo de situação.

Ele propõe uma reflexão para os pais sobre de que modo as pessoas negras estão convivendo com eles.

Com quem vocês, pais, e com quem seus filhos convivem diariamente e em que posições hierárquicas essas pessoas estão? Seu filho convive com pessoas negras em posições hierárquicas igualitárias à sua? Ou, todas as pessoas negras que seu filho convive e que você convive, só estão servindo a você? Pode ter todo letramento possível, mas a imagem de sempre ter pessoas negras te servindo e sempre ter pessoas brancas em posições igualitárias à sua, é uma imagem muito forte. É uma imagem que quando formada na cabeça de uma criança, tem um poder muito forte. É muito difícil reverter isso com palavras.

Pessoas brancas precisam estar convivendo com pessoas negras de forma igualitária, de forma com que pessoas negras não estejam apenas te servindo.

Samara Felippo também poderá fazer denúncia no Procon, explica especialista

Além da responsabilização civil para os pais das alunas que cometeram o ato de racismo, a escola também pode ser denunciada no Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), disse a especialista em direito antidiscriminatório Luanda Pires.