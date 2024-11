Mulher é atacada pelo marido enquanto dormia e leva nove facadas na BA

Uma mulher levou ao menos nove facadas após ser atacada pelo próprio marido enquanto dormia, no bairro Acupe de Brotas, em Salvador, na quinta-feira (14).

O que aconteceu

Vítima dormia quando foi surpreendida pelos ataques do companheiro. A mulher foi socorrida com vida e está internada no Hospital Geral do Estado, em estado grave. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Mulher foi atingida com oito facadas nas costas e uma na cabeça. No momento do ataque, os dois filhos do casal também dormiam dentro de casa e foram acordados pelos gritos de socorro da mãe.