FAB pede outras doações ao RS: por que água e roupas não são mais o foco?

A FAB (Força Aérea Brasileira) suspendeu temporariamente em suas bases aéreas o recebimento de água e roupas para doação ao Rio Grande do Sul. A justificativa é de que já há estoque suficiente para atender as demandas do estado.

"Estamos concentrando nossos esforços em processar e entregar essa extraordinária quantidade de donativos", escreveu a FAB em nota publicada nas redes sociais. A medida vale a partir de hoje (17).

Novas prioridades

Outros itens ainda são necessários. Por outro lado, a instituição pediu prioridade na arrecadação de colchões, cobertores, fraldas, absorventes, roupa de cama, material de higiene pessoal, material de limpeza, alimentos da cesta básica e ração para pets.