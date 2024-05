Enchentes no RS: Morador mostra velocidade do recuo das águas após chuvas

Um morador de São Leopoldo, município da Grande Porto Alegre, registrou a velocidade do recuo das águas após enchente que deixou mortos, feridos e desaparecidos no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Medição do morador mostrou que água desceu 6,5 centímetros em 7 horas. As imagens, gravadas por Giovani Meireles, foram publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (7).

As imagens, feitas de um andar superior da casa do homem, mostram o telhado vizinho parcialmente coberto pela água. O muro na entrada da casa dele ficou totalmente submerso.