'Dono de Mercedes matou minha mulher e me deixou cadeirante'

No começo, eu dependia muito dos meus pais, da minha irmã, da família inteira. O psicológico foi lá embaixo, só queria morrer. Passou um ano e eu fui começando a me reerguer. Meus filhos foram para a casa da avó materna. Antes eu não me virava sozinho, era só comida no prato, e agora eu faço minha comida sozinho, lavo minha roupa, ajeito a minha cama, casa. Adaptei toda a minha vida por causa do acidente.

André Gonçalves

André também não recebeu nenhum tipo de apoio do responsável pela batida. Hoje sobrevive apenas de algumas revendas de veículos.

"Eu quero que esse cara pelo menos arque com a despesa, o dinheiro que eu estou deixando de ganhar", disse. "Hoje eu estou trabalhando, às vezes, com venda de carros que eu compro em leilão pra revender, mas isso não é nem a metade do que eu ganhava antes. E esse cara, para não sair impune, ou vai ter que ser preso ou vai ter que me indenizar para me dar uma qualidade de vida maior. Se eu pôr na ponta do lápis, já passou de R$ 50 mil o que tive que investir para eu poder me virar sozinho", explicou.

Ecosport ficou destruída após acidente Imagem: Peter Leone/Futura Press

A cena do acidente ainda não saiu da cabeça de André e dos três filhos, que hoje vivem sem a presença materna. A família hoje vive à espera de punição ao responsável pela tragédia.