'Cadê minha mãe?': perfil ajuda a encontrar pais de crianças perdidas no RS

Ontem a Júlia me mandou seis links de bancos de dados diferentes, é muito aleatório, cada lugar terá um tipo de informação. Alguns bancos têm idade, alguns bancos não têm. Então não tinha uma coisa centralizada. E aí sugeri criarmos um sistema nosso, em que a gente consiga centralizar todas essas listas.

Yasmin Seadi

Para estruturar o sistema, as amigas pediram a colaboração de um engenheiro e dois cientistas de dados. Para validar as informações e se certificarem do que pode ser divulgado pela plataforma, o trio agora conta com uma advogada voluntária, Alesandra Busato, que presta consultoria.

A plataforma criada pelas amigas poderá ser utilizada pelo Conselho Tutelar em breve, gratuitamente. Desde o início, elas contam, a ideia era criar algo que pudesse ser utilizado pelo Poder Executivo na missão de reunir as famílias afetadas novamente.

O UOL entrou em contato com as prefeituras de Canoas e de Porto Alegre; além da Ulbras (Universidade Luterana do Brasil), que mantém um abrigo com dezenas de crianças; e com o governo do estado e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, para obter mais informações, mas até o momento não houve resposta aos questionamentos.