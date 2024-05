Dono de Mercedes vive impune após batida matar 2 e deixar bebê paraplégico

Mas Gonçalves decidiu continuar. "Me apeguei a Deus. Hoje faço tudo: cozinho, dirijo e trabalho pela internet comprando carros em leilão e revendendo", conta.

De seus três filhos que estavam no carro, só o do meio, hoje com 9 anos, se feriu (quebrou a bacia). "A família ajuda bastante. Os filhos de 7 e 9 anos moram com a avó, e a menina de 11 anos mora comigo. Agora quero me estruturar pra trazer os outros dois", afirma.

Ele confessa que pensou em se vingar do empresário ao vê-lo solto. "Eu resisti, mas é por isso que tem gente que faz justiça com as próprias mãos", afirma.

Eu queria vê-lo pelo menos uns dez anos preso, mas ele tem dinheiro, não fica na cadeia... O que nos resta é receber uma indenização para viver uma vida melhor.

André Gonçalves, vítima

"Meu filho ficou numa cadeira de rodas"

Wesley Bispo com o filho de 8 anos Imagem: Arquivo Pessoal

Bispo estava cochilando quando sofreu o impacto. "Quando abri o olho, a minha vida toda tinha mudado. Minha mulher morreu no dia seguinte, ao meu lado no hospital. Enterrei ela num dia e no outro fui ver meu filho", diz. "Quando cheguei, me fizeram assinar um monte de papel para autorizar uma cirurgia. Quando ela acabou, o médico disse que meu filho não ia mais andar."