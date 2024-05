Governo de SP indenizará casal em R$ 36 mil após apagão em casamento

Casal receberá R$ 36.860 de indenização. Os ressarcimentos por danos morais e materiais foram fixados, respectivamente, em R$ 30.000 e R$ 6.800. A quantia deverá ser paga pelo Estado de São Paulo.

Desembargador considerou que concessionária de energia não é responsável. A torre de telefonia tinha sido instalada para viabilizar a comunicação da Polícia Militar, portanto, era responsabilidade do Estado, segundo o relator Eduardo Gouvêa. O magistrado afirmou que a concessionária se esforçou para restabelecer a energia rapidamente, mas o trabalho não dependia apenas dela.

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que ainda não foi intimada da decisão. O UOL tenta contato com a defesa do casal, o espaço segue aberto para manifestação.