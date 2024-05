PE: Homem e mulher grávida são presos com 260 kg de 'supermaconha' em motel

Um homem de 34 anos e uma mulher grávida, de 28 anos, foram presos em um motel no Recife com 260 kg de "supermaconha".

O que aconteceu

A droga foi levada ao motel em um veículo abordado por policiais quando estava entrando no local, segundo a Polícia Federal. Os policiais chegaram aos suspeitos após investigações da Delegacia de Repressão a Drogas.

Dezenas de pacotes laminados embalados a vácuo cheios de maconha foram encontrados no quarto do motel. A mulher presa estava no estacionamento em outro veículo, que também estava com maconha.