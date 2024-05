Governador do MA diz que imagens de enchentes que circulam são de 2023

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), esclareceu que nenhuma cidade do estado está coberta por água.

O que aconteceu

Publicação acontece após imagens antigas circularem nas redes sociais como se fossem atuais. O governador escreveu que as fotos são de 2023 ou anteriores. No ano passado, o estado foi afetado por fortes chuvas, que deixaram mais de 7 mil desabrigados.

Brandão afirmou que, este ano, as dificuldades "estão abaixo do que já passamos". "Tranquilizamos a todos e garantimos que nosso trabalho em unidade com os municípios continuará para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma célere", escreveu.