Prefeito quer mudar bairros de local após enchente atingir cidade do RS

Enchente atingiu 12 mil pessoas no município, que tem em torno de 22 mil moradores. "Nós temos cerca de 1.200 famílias fora de suas casas e todas elas vão precisar de um teto, de um lar. Hoje elas estão abrigadas em ginásios, em casas de parentes, vizinhos", diz.

Planejamento do prefeito envolve a construção de novas casas. "Mas nós ainda não sabemos o que vamos fazer com essas famílias, porque a gente sabe que construir casas é um processo bastante demorado. Na enchente de setembro [de 2023], já havíamos perdido 300 casas. Tínhamos assinado com o governo federal um recurso para a reconstrução dessas casas. Mas acabou que não aconteceu, e agora já deu outra enchente e mais casas foram embora", lamentou.

Bruxel disse ainda não há um balanço sobre as casas destruídas da enchente atual. Ele ressaltou que não imaginava que o estado fosse ser atingido de novo, em tão pouco tempo. Disse que houve a enchente histórica em setembro e outra, em dimensão menor, em novembro. "E agora veio de novo essa enchente, que ficou quatro metros acima da de setembro. Então, jamais imaginávamos que viveríamos isso que nós estamos vivendo nesse momento no nosso município", destacou.

Arroio do Meio é cortado pelos rios Taquari e Forqueta. Com previsão de chuva para os próximos dias, a Defesa Civil municipal alertou para uma possível nova enchente na região. "A gente já está alertando isso para a nossa comunidade. A gente está dizendo que não queremos alarmar, mas alertar. O que é mais preocupante para nós é quanto aos deslizamentos de terra. Já aconteceram na semana passada e a gente está muito preocupado com isso. Talvez agora continue acontecendo", acrescentou.

Prefeito fez apelo para que moradores não retornem a regiões ribeirinhas e diz que enfrentar a terceira enchente em menos de um ano é devastador. "O único consolo nosso é esse: que nós não tivemos vítimas, que sabemos que nosso maior patrimônio são as pessoas. Mas independentemente disso, é muito triste ver uma cidade, os bairros destruídos, casas que as pessoas talvez trabalharam uma vida inteira, de uma hora para outra, vai tudo água a baixo", completou.